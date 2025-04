Tavares Lazio, l'esterno biancoceleste lascerà Roma? Ecco quale potrebbe essere il suo futuro - Calcio News 24

Tavares Lazio, ecco le ultime novità sul futuro dell’esterno laziale: tra cessione, possibili alternative e ovviamente il rientro all’Arsenal

Uno dei tabù più importanti del calciomercato Lazio riguarda l’esterno Tavares: considerando che in molti vogliono l’esterno biancoceleste (ma attualmente in prestito dall’Arsenal). Cosa bolle in pentola?

Infatti secondo quanto riportato oggi dal The Sun, la cessione probabile di Cambiaso potrebbe aprire le porte dell’esterno Tavares, ma tutto dipenderà da quello che vorrà fare l’Arsenal.