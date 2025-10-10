Taylor, l’arbitro torna a parlare della finale di Europa League 2023: «Roma? In quella partita non ci errori gravi. Su Mourinho dico questo»

Taylor torna a parlare della finale di Europa League: «Roma? In quella partita non ci errori gravi. Su Mourinho dico questo». Le parole

L’arbitro Anthony Taylor, protagonista della contestata finale di Europa League 2023 a Budapest, è tornato a parlare per la prima volta di quella serata in una lunga intervista concessa alla BBC. Un episodio che, come ha raccontato, ha inciso profondamente non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata.

Taylor ha difeso la propria direzione di gara, sottolineando che, nonostante le accese polemiche, «non ci furono errori gravi» nelle decisioni prese contro la Roma. Ha poi ricordato le dure dichiarazioni di José Mourinho, che alimentarono ulteriormente il clima di tensione, e soprattutto l’aggressione subita da parte di alcuni tifosi giallorossi all’aeroporto di Budapest.

Al corrieredellosport.it, Taylor ha parlato anche di Josè Mourinho: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in termini di insulti. Non solo perché viaggiavo con i miei familiari in quel momento: questo mette anche in luce l’impatto del comportamento delle persone sugli altri. Attacco di Mourinho ha influenzato i tifosi in aeroporto? Onestamente penso di sì».

«Anche in una partita come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi. Tentativo di spostare l’attenzione su qualcuno da incolpare. Per me questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. Da allora non sono più venuti a vedere una partita».