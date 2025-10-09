Roma, Friedkin a Trigoria: full immersion giallorossa. Complimenti a Gasperini e via libera al mercato. E lo stadio...

Roma, Friedkin a Trigoria: full immersion giallorossa. Complimenti a Gasperini e via libera al mercato. Oggi incontro con Gualtieri per lo stadio

Ryan Friedkin non avrebbe mai immaginato di presentarsi all’assemblea Efc da padrone di casa anche del campionato, scrive oggi il Corriere dello Sport. Ieri e oggi, il presidente della Roma è stato al centro del grande appuntamento organizzato al Cavalieri Hilton, ricevendo complimenti unanimi da tutti gli addetti ai lavori presenti. Nonostante non abbia ancora assistito a una partita della Roma in questa stagione, Friedkin ha osservato con attenzione parte dell’allenamento della squadra al Fulvio Bernardini, riprendendo i lavori dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini. Il patron giallorosso ha fatto tappa al centro sportivo per una serie di incontri cruciali con i vari reparti del club, a partire naturalmente da quello sportivo.



SQUADRA E RINFORZI

Friedkin ha salutato velocemente la squadra, assistendo alla seduta (priva dei nazionali) per poi avere una serie di incontri con Gasperini e il direttore sportivo Massara. Non che le parti non si fossero aggiornate recentemente: i contatti tra società e proprietà sono quasi quotidiani, così come tra il presidente e l’allenatore, a cui sono stati rigirati i complimenti per il lavoro di questi primi mesi in giallorosso. Questo, nonostante la non completa soddisfazione del tecnico per le mosse conseguite sul mercato estivo, in particolare il mancato arrivo del famoso esterno offensivo che ha messo non poco in difficoltà il lavoro di Gasperini nel reparto offensivo. Con pochi gol da parte dei centravanti e dalla trequarti, l’unico fin qui ad aver segnato con una certa regolarità è stato Soulé, con tre reti, un assist e tanta voglia di prendersi la Roma sulle spalle.

Per questo motivo, Friedkin ha dato il suo via libera a Massara per inserire un rinforzo in attacco, al fine di completare il reparto e migliorare la qualità della fase offensiva. Aspettando di vedere quale sarà l’apporto di Bailey, che nei prossimi giorni tornerà a lavorare con il gruppo, sicuramente ci saranno dei movimenti in avanti sia in entrata che in uscita. Questi coinvolgeranno Baldanzi, forse El Shaarawy e naturalmente le soluzioni in entrata per migliorare la pericolosità della squadra e aumentare il numero di gol.



LO STADIO

Passando agli altri incontri che Friedkin ha avuto al Fulvio Bernardini e che proseguiranno anche in giornata, un argomento di primaria importanza per le finanze del club – e per il Financial Fair Play – è sicuramente quello degli accordi commerciali. Il nuovo responsabile del settore, Michael Gandler, scelto proprio dai Friedkin, sta lavorando per ampliare il portafoglio della società giallorossa, inclusa la ricerca di un nuovo sponsor di maglia.

Oltre alla riunione commerciale, c’è stata anche una sessione operativa per quanto riguarda il progetto dello stadio a Pietralata. Il patron ha chiesto un aggiornamento sulla situazione dei lavori, anche in virtù dell’incontro che avrà oggi con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Naturalmente verrà ribadita l’intenzione di voler andare avanti nel progetto che – a Trigoria sperano – potrà essere presentato in Comune nei prossimi mesi, una volta terminati gli scavi archeologici nell’area. Due giorni di eventi non-stop, una vera e propria full immersion di Friedkin nella Capitale tra sport e business. L’obiettivo? Uno solo: cercare di rendere la Roma sempre più competitiva sotto tutti gli aspetti.