Lazio, Tchaouna saluta i tifosi biancocelesti: « È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi»

Lazio, Tchaouna saluta i tifosi e va al Burnley: « È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi». Le parole

Il mercato estivo regala un nuovo colpo internazionale: Loum Tchaouna, attaccante francese classe 2003, ha ufficialmente lasciato la Lazio per iniziare una nuova esperienza in Inghilterra con la maglia del Burnley. Il giovane centravanti, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Rennes e approdato alla Serie A nel 2023, ha conquistato spazio nella rosa biancoceleste grazie alla sua velocità, dinamicità e capacità di inserirsi negli spazi.

Trasferimento in Premier League

Il Burnley, club militante nella Premier League inglese, ha puntato su Tchaouna per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo una stagione positiva con la Lazio, in cui ha mostrato segnali di crescita e ha attirato l’attenzione degli osservatori internazionali, l’attaccante francese è pronto per mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi al mondo.

L’’operazione si è conclusa con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e 250 mila euro. La Lazio, che aveva acquistato Tchaouna dalla Salernitana per circa 8 milioni di euro, realizza così una plusvalenza significativa, utile per finanziare nuove operazioni di mercato. Inoltre, è stato inserito un 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Un profilo da seguire

Con appena 21 anni, Tchaouna rappresenta uno dei profili più promettenti del calcio europeo. La sua duttilità tattica lo rende adatto a diversi moduli di gioco, potendo agire sia come prima punta che come esterno offensivo. Il trasferimento al Burnley potrebbe essere un’occasione decisiva per il salto di qualità e per consacrarsi a livello internazionale.

PAROLE TCHAOUNA – «Un enorme ringraziamento alla società, allo staff e a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto durante questa avventura. È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi. Conserverò gelosamente ogni momento, ogni applauso e ogni sacrificio. Grazie per aver creduto in me. A presto».