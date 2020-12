Tebas: «Non c’è Agnelli dietro la Superlega. Si deve rafforzare la Serie A»

Javier Tebas torna a parlare di Superlega: ecco le parole del presidente della Liga Spagnola che dice la sua anche su Andrea Agnelli

Javier Tebas, presidente della Liga, parla intervistato da Goal della Superlega. Ecco le sue parole.

«Andrea Agnelli non è dietro alla Superlega. Lui era dietro una riforma e un progetto per le competizioni UEFA, ma i club europei non erano d’accordo e quel progetto è morto. Deve cercare di far crescere la Serie A. Perché creare una Superlega? Real Madrid e Barcellona continuerebbero a ricavare di più. Dovrebbe creare un campionato italiano migliore per per far crescere i ricavi, rafforzare la Serie A. La Superlega non ti rende più competitivo. Ho contatti con i più grandi club inglesi e loro sono contro la Superlega».