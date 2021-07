Tegola Cairo: Blackstone chiede 504 milioni di danni

Il contenzioso risale al 2013, ora Urbano Cairo deve a Blackstone oltre 500 milioni: la situazione in casa Torino

Come riporta Tuttosport, Blackstone avrebbe depositato presso la Corte Suprema di New York la richiesta di 504 milioni di risarcimento danni a carico di Urbano Cairo.

Il contenzioso risale al 2013 in merito alla vendita degli immobili di via Solferino: il patron granata mise in dubbio la regolarità del trasferimento per impedire la rivendita del palazzo, a prezzo raddoppiato, al gruppo Allianz Real Estate.

Una cifra di questa portata, sottolinea il quotidiano torinese, potrebbe aprire clamorosi scenari in seno alla società. Alla luce dell’avvicendamento di Bava e Comi, potrebbe arrivare potenzialmente anche un cambio ben più radicale ai vertici del club.