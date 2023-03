Serata di gran fatica per l’arbitro Massa: nel primo tempi del Derby ha dovuto espellere tre persone: Ibanez in campo e due collaboratori sulle panchine

Giornata di gran lavoro per Massa per tenere la calma in un derby carico di tensioni tra Lazio e Roma. Il fischietto della sezione di Imperia ha dovuto estrarre ben tre volte il cartellino rosso.

Il primo nei confronti di Roger Ibanez per somma di ammonizioni su un fallo, netto, del difensore giallorosso su Milinkovic-Savic. Nel finale invece rosso per due collaboratori tecnici, dopo un momento di tensione: per la Lazio espulso Marco Ianni, mentre per i giallorossi il preparatore dei portieri, Nuno Santos.