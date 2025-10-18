Terim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare…». Le parole del leggendario tecnico

Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato significativo in Italia, guarda a Milan-Fiorentina con il cuore diviso a metà. A 72 anni, con la stessa verve degli anni d’oro, Terim analizza il campionato italiano e le sue squadre, senza dimenticare i talenti emergenti. Questa l’intervista a La Gazzetta dello Sport.

GLI PIACE IL MILAN DI ALLEGRI – «Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese. E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’anomalia sarebbe se nessuno credesse nello scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus».

MODRIC – «Luka è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna, una leggenda vivente. E no, non sono sorpreso che faccia ancora la differenza. Rispetto al passato, oggigiorno i giocatori hanno gli strumenti per allungarsi la carriera, curando tutti i dettagli e vivendo da veri professionisti. In questo, Modric credo sia un esempio».

LA FIORENTINA DI PIOLI – «Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve».

MILAN-FIORENTINA: LE ASSENZE PESANO – «Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di allenare una grande squadra, con giocatori all’altezza per colmare l’emergenza. Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina. Bella notizia. Io sono un fan di Leao, ha qualità straordinarie e checché se ne pensi, sa giocare anche di squadra e per la squadra».

KENAN YILDIZ – «Non vedo giovani molto più dotati di Yildiz in Europa. Sì, è uno dei migliori della nuova generazione. E se pensiamo che ha appena 20 anni, non sappiamo dove potrà arrivare. Di sicuro ha tanta strada davanti per crescere ancora e diventare uno dei più forti al mondo».

É IL MIGLIORE IN TURCHIA – «Piano. Per nostra fortuna abbiamo altre due stelle come Arda Guler e Hakan Calhanoglu. Diciamo che siamo messi con questo terzetto di big: giocano tutti in squadre di primo livello in Europa e fanno la differenza».

CHI TIFERÀ TRA MILAN E FIORENTINA – «Davvero non saprei come rispondere a questa domanda. Sono sincero. Di sicuro guarderò la partita alla televisione con interesse: penso possa essere una gara divertente e, spero, anche combattuta fino all’ultimo. Ha detto saluti e allora mi consenta di farlo: mando un grande abbraccio a tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina, oltre che ai lettori della Gazzetta. Provo ancora grandissimo affetto per l’Italia, è e sarà sempre la mia seconda casa».