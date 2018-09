Terry cambia idea: «Niente Spartak Mosca, non è la decisione giusta al momento»

Dopo aver sostenuto, in gran segreto, a Roma le visite mediche John Terry fa dietrofront: saltato il trasferimento allo Spartak

Pochi giorni fa sembra che John Terry dovesse ripartire da zero, da una nuova avventura. Per lui si stavano aprendo le porte dello Spartak Mosca. Il passaggio di John Terry in Russia sembrava ormai una formalità visto che il difensore aveva già sostenuto le visite mediche a Roma, ma alla fine il trasferimento dell’ex Chelsea è saltato. A darne l’annuncio proprio l’ex capitano Blues, che ha stupito tutti con un messaggio affidato al proprio profilo Instagram: «Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso di rifiutare l’offerta di contratto dello Spartak Mosca. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare lo Spartak e augurare il meglio a loro e ai loro sostenitori per il resto della stagione».

Terry ha poi continuato: «È un club ambizioso e sono rimasto molto colpito dalla loro professionalità. Ma dopo aver valutato questa possibilità con la mia famiglia, abbiamo deciso che non è la decisione giusta per noi in questo momento. Buona fortuna Spartak».