Tevez ricorda: «Ferguson un fenomeno, ma ebbi un litigio con lui»

Carlos Tevez è tornato a parlare del suo addio al Manchester United per passare ai rivali cittadini del City

Carlo Tevez, a ESPN, ha parlato del litigio con Ferguson che lo ha portato a dire addio al Manchester United.

LE PAROLE – «Ero arrabbiato con Ferguson, quindi non ho dovuto pensare molto se andare via o meno. Come allenatore è un fenomeno, c’è un motivo se è stato così tanto in un club come il Manchester United, ma ho avuto una diatriba con lui. Mi disse che mi avrebbero comprato, ma anche che avrebbero preso Berbatov per competere con me. Mi ripeté che avrebbero parlato con il mio agente per il contratto e il pass. Poi però fui messo in panchina… Non mi avevano comprato ancora, non avevano chiamato il mio agente, niente. Il tempo passava, ha iniziato a voler abbassare il mio prezzo, ma io offrivo un gran rendimento ogni volta che entravo e la gente ha iniziato a urlare il mio nome. Fu un processo di un anno che ho dovuto digerire».