Manuel Neuer è stato premiato dalla FIFA come miglior portiere del 2020 e ha vinto il premio come The Best FIFA Men’s Goalkeeper

Manuel Neuer è stato premiato dalla FIFA come miglior portiere del 2020 e ha vinto il premio come The Best FIFA Men’s Goalkeeper

Il portiere tedesco del Bayern Monaco ha battuto la concorrenza di Alisson (Liverpool) e di Jan Oblak (Atletico Madrid)