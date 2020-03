Theo Hernandez al centro del Milan: il francese è imprescindibile

La certezza del Milan si chiama Theo Hernandez: il terzino francese è una delle poche note liete della stagione ed è imprescindibile

Il Milan ripartirà da Theo Hernandez. Il francese si è dimostrato l’unica certezza in una stagione nera per il Diavolo e il club lo metterà al centro del progetto. Per i vertici di via Aldo Rossi è intoccabile: è un punto fermo del gruppo e lo sarà anche nella prossima stagione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Theo ha stupito tutti, oltre che per la sua personalità, anche per la sua maturità. Il francese ora sta studiando da top player.