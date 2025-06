Theo Hernandez lascia il Milan? Quella decisione potrebbe sconvolgere i tifosi questa estate. Le ultime - Calcio News 24

Theo Hernandez vola in Arabia? Ecco l’indiscrezione tra l’offerta ricevuta al Milan e le intenzioni del terzino francese rossonero

Il calciomercato Milan ruota attorno a diverse questioni strategiche, ma una delle più delicate e cruciali è senza dubbio quella legata a Theo Hernandez. Il terzino francese, protagonista assoluto nelle ultime stagioni in rossonero, è al centro di una vera e propria telenovela di mercato, con più fronti aperti e una decisione finale ancora tutta da scrivere.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe trovato un’intesa di massima con l’Al-Hilal, club saudita tra i più ricchi e ambiziosi, per la cessione del giocatore a fronte di un’offerta da 35 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra ritenuta soddisfacente dalla dirigenza rossonera, che valuta con attenzione le possibili uscite per finanziare il mercato in entrata.

Tuttavia, il nodo principale non è economico, bensì legato alla volontà del giocatore. Theo Hernandez, infatti, non sembra per nulla convinto della destinazione araba. Nonostante l’Al-Hilal abbia offerto un ingaggio molto superiore a quello percepito attualmente a Milano, il classe ’97 non è orientato a lasciare l’Europa in questa fase cruciale della sua carriera.

Il terzino, che ha ancora ambizioni importanti sia a livello di club che di nazionale, spera in una chiamata da parte di un top club europeo, in grado di garantirgli visibilità, competitività e un palcoscenico come la Champions League. E proprio in questo contesto si inserisce un nome che per Theo rappresenterebbe molto più di una semplice opportunità: l’Atletico Madrid.

Il club spagnolo, dove il francese è cresciuto calcisticamente prima di esplodere definitivamente con la maglia del Milan, avrebbe di recente sondato il terreno per un possibile ritorno. Non si tratta ancora di una trattativa ufficiale, ma di un interesse concreto, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più se i colchoneros decidessero di affondare il colpo nelle prossime settimane.

Il problema, però, è di natura economica. Al momento, non è chiaro se l’Atletico sia disposto (e in grado) di eguagliare la proposta dell’Al-Hilal, che resta altissima per gli standard europei. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti: Theo è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale e, se dovrà partire, lo farà solo a fronte di una cifra ritenuta adeguata al suo valore.

La situazione, dunque, resta in stand-by. Il Milan attende sviluppi, consapevole che una sua eventuale partenza cambierebbe radicalmente la strategia di mercato, rendendo necessario l’acquisto di un nuovo esterno sinistro titolare. D’altra parte, anche il giocatore si prende il suo tempo: lasciare il Milan non è una scelta che prenderebbe a cuor leggero, ma vuole garanzie sportive, non solo economiche.

Theo Hernandez, da tempo leader tecnico e carismatico dei rossoneri, è in un momento cruciale della sua carriera. A 26 anni, con ancora diversi anni ad alti livelli davanti a sé, vuole fare la scelta giusta. Per questo, l’ipotesi Arabia Saudita sembra sempre più lontana, mentre l’Europa resta il suo vero obiettivo.

Nel frattempo, a Milanello si spera ancora in una possibile permanenza, che garantirebbe continuità tecnica a un progetto ambizioso. Ma tutto dipenderà dalle prossime mosse: se l’Atletico Madrid deciderà davvero di muoversi, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. Intanto, Theo resta al centro del mercato rossonero.