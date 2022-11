Theo Hernandez sull’infortunio del fratello Lucas: «Dobbiamo vincere tutte le partite e portargli la Coppa»

Theo Hernandez, terzino del Milan e ora al Mondiale con la Francia, ha parlato del brutto infortunio del fratello Lucas

Theo Hernandez ha parlato direttamente dal ritiro della Francia.

PAROLE – «Infortunio Lucas? Gioco per entrambi. Quando abbiamo saputo della mia convocazione era orgoglioso di me, e il sentimento era reciproco. Non è facile per lui, dovrà restare fermo a lungo. E quando sono entrato al suo posto non è stato semplice nemmeno per me. Poi, però, ho fatto quello che dovevo fare. Parliamo tutti i giorni da quando ha lasciato il ritiro. Dobbiamo vincere tutte le partite e portargli la Coppa».