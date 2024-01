Thiago Motta su Cagliari Bologna: «Assenze? Abbiamo alternative»

Le parole dell’allenatore del Bologna Thiago Motta in vista della partita contro il Cagliari di Claudio Ranieri

L’allenatore del Bologna Thiago Motta, ricercato anche dal Milan, si è espresso in vista della partita della Unipol Domus contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Le sue parole:

CAGLIARI – «Assenze? Si, ma hanno soluzioni alternative. Sono una buona squadra che attacca molto bene sui cross. Noi non dobbiamo permetterglielo in modo libero, dovremo attaccare la palla, difendere di gruppo e prestare attenzioni sulle verticalizzazioni».

RANIERI – «E’ uno dei modelli che ho avuto. Ranieri è un signore, in tutti i sensi. Ha sempre la parola giusta al momento giusto e sa come mettere i suoi giocatori in condizione per rendere al massimo. Ho avuto grande fortuna ad averlo come allenatore».

PERDITE DI TEMPO – «Palle lunghe e seconde palle sono tecniche che fanno parte del gioco. Le perdite di tempo e le simulazioni sono cose che non ci appartengono: noi aiutiamo gli arbitri perché tutti i giorni in allenamento lavoriamo sul rispetto dell’avversario, senza simulazioni perché sono cose che non voglio vedere. Quando entrano in partita sono abituati a giocare in questo modo, aiutando il lavoro dell’arbitro. Mi piacerebbe invitare a vedere i nostri allenamenti un responsabile degli arbitri».

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24