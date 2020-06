Thiago Silva non rinnova col Psg: il Milan vigile sul difensore

Thiago Silva non rinnoverà con il Psg: sul giocatore è finito nel mirino di vari club tra cui spiccano il Milan e l’Everton di Ancelotti

Il futuro di Thiago Silva non sarà ancora al Psg. Come spiega L’Equipe, il club avrebbe comunicato al giocatore la decisione di non rinnovare il suo contratto che scade a fine stagione.

Il brasiliano, dopo l’esperienza francese, potrebbe tornare proprio al Milan: il club rossonero infatti sarebbe intenzionato a riportarlo in Serie A. Su di lui, però, c’è anche l’Everton.