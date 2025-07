Thomas Partey, accuse di violenza sessuale per il centrocampista ghanese. Cosa è successo? - Calcio News 24

Thomas Partey accusato di gravi reati sessuali: le accuse formali della Metropolitan Police. Cosa è successo?

Il nome di Thomas Partey, centrocampista ghanese noto per la sua carriera in Premier League, è finito al centro di un grave caso giudiziario. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Metropolitan Police Service, il calciatore è stato formalmente accusato di più reati a sfondo sessuale. L’autorità ha precisato che le accuse sono state autorizzate dal Crown Prosecution Service a seguito della presentazione di un fascicolo contenente prove raccolte durante le indagini.

Nello specifico, la polizia ha dichiarato di aver emesso un mandato d’arresto nei confronti di Thomas Partey, 32 anni (nato il 13 giugno 1992), residente nell’Hertfordshire. Le imputazioni a suo carico comprendono cinque capi d’accusa per stupro e un’accusa per violenza sessuale, reati che si presume siano stati commessi nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione non solo del pubblico ma anche degli organi sportivi e dei media internazionali. Thomas Partey, noto per la sua militanza con l’Arsenal e per il suo ruolo chiave nella nazionale del Ghana, si trova ora coinvolto in una vicenda giudiziaria che potrebbe avere conseguenze molto pesanti, sia sul piano legale sia su quello sportivo.

La fase delle indagini è durata diversi mesi, durante i quali il Metropolitan Police Service ha raccolto testimonianze e prove per delineare il quadro accusatorio. Con l’autorizzazione formale della Crown Prosecution Service, il caso è ora passato alla fase processuale, e Thomas Partey dovrà difendersi davanti alla giustizia britannica.

Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sul calendario delle udienze né sul possibile esito della vicenda, ma il caso Thomas Partey è destinato a segnare profondamente la carriera e l’immagine pubblica del calciatore. Al momento, né Partey né i suoi legali hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

In attesa di ulteriori sviluppi, il mondo dello sport guarda con preoccupazione all’evolversi del caso. Le accuse nei confronti di Thomas Partey rappresentano un punto di svolta che potrebbe avere ripercussioni significative anche per il club di appartenenza e per la nazionale ghanese.