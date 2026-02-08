Connect with us
Hanno Detto

Thorstvedt amaro dopo Sassuolo Inter: «Col mio gol la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. Loro sono i più forti! Sul rosso a Matic vi posso dire una cosa»

Thorstvedt

Il centrocampista del Sassuolo, Kristian Thorstvedt , ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter

La conferenza stampa di Kristian Thorstvedt al termine di Sassuolo Inter.

AMAREZZA – «Se il mio gol fosse stato valido la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, saremmo stati di più dentro la partita. Peccato che era fuorigioco ma è così. Abbiamo creato altre occasioni per far gol ma è un peccato».

CE LA SIAMO GIOCATA TROPPO? – «Abbiamo provato nel primo tempo a fare pressione alta, non siamo riusciti sempre a far bene, ma per me in queste partite dobbiamo almeno provare a fare la pressione alta altrimenti siamo troppo bassi e loro possono giocare come vogliono».

SUL ROSSO A MATIC E SU QUANTO MI HA IMPRESSIONATO L’INTER – «Perdere Matic non va bene per noi ma abbiamo anche altri giocatori che possono fare un buon lavoro in questo ruolo. L’Inter sappiamo che sono forti, per me è la più forte in Serie A in questo momento, ora devono andare in Norvegia a giocare contro il Bodo e sarà dura per loro».

I MOTIVI DELLE PROTESTE CHE HANNO PORTATO ALLA SUA ESPULSIONE – «Non ho sentito cosa è successo. Sicuramente ha perso la testa in quel momento, peccato per noi perché è un giocatore molto importante ma dobbiamo pensare alla prossima».

SE CI SENTIAMO DANNEGGIATI DALL’ARBITRO? – «Ogni partita è differente, l’arbitro fa il suo lavoro. Noi non siamo sempre d’accordo ma dobbiamo provare a mantenere la testa lucida, per non fare delle espulsioni così».

