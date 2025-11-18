Inter News
Thuram sicuro: «All’Inter tanta passione e ambizione. Ora voglio raggiungere quel grande obiettivo»
Ecco le dichiarazioni di Thuram, attaccante dell’Inter, su quelle che sono state le sue emozioni con la maglia nerazzurra
Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione alla quarta puntata di “Wheel Talks”, il format di Inter TV
INTER – “Quando penso all’Inter penso a San Siro, penso alla passione, a “Pazza Inter”, a tutte le emozioni che l’Inter dà ai giocatori e ai tifosi. Sono molto felice di essere qua. Quando ho cominciato con il calcio era un gioco con gli amici, poteva essere a scuola o con la mia prima squadra. Oggi, quando vengo agli allenamenti, ritrovo questa gioia di giocare con i compagni e fare sforzi insieme. La moda? In una città come Milano ti spinge a fare sempre meglio e a trovare nuovi outfit. Mi piace la moda, da quello puoi capire che tipo di persona sei.”
MOMENTI MIGLIORI – “I miei esempi? La mia famiglia, ma anche mio fratello piccolo, la gente che vedo tutti i giorni che mi insegnano cose diverse. Il momento migliore? La vittoria dello scudetto della seconda stella, al mio pimo anno, la vittoria contro il Milan, il gol, la pioggia, mi ricordo tutto, la festa in Duomo… È stato un momento veramente particolare e incredibile.”
PARMA – “Parma è dove sono nato, dove giocato mio padre. Non ho tanti ricordi, siamo andati via quando avevo 5 anni, ma so che è una città speciale per la mia famiglia e anche per me, sono nato lì”.
