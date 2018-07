I tifosi dell’Inter sfidano Ronaldo: «Non ci fai paura!» – FOTO

All’ingresso del centro d’allenamento di Appiano Gentile è spuntato uno striscione affisso da alcuni tifosi nerazzurri diretto a Cristiano Ronaldo

E’ subito Juve-Inter. Il campionato deve ancora iniziare ma i tifosi nerazzurri sono già proiettati al ruolo di antagonista dei bianconeri in Serie A. Alcuni supporter dell’Inter hanno appeso alle porte del centro d’allenamento della Pinetina uno striscione simbolico ed inequivocabile: «Cristiano Ronaldo non ci fai paura». Il messaggio è chiarissimo. I nerazzurri credono nella squadra a disposizione di Spalletti e nelle possibilità di competere con la Juventus per lo scudetto dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Lautaro Martinez e Politano. CR7 non fa paura, la Juventus è avvisata.