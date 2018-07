Insurrezione popolare per Caldara al Milan, i tifosi bianconeri non ci stanno e lanciano l’hashtag diventato già un trend sui social

Caldara al Milan? Non se ne parla nemmeno. Il difensore deve restare alla Juventus. Senza se e senza ma. E’ questo il pensiero dei tifosi bianconeri, che nelle ultime ore stanno cercando di far arrivare il messaggio anche ai dirigenti della Vecchia Signora. Per farlo hanno lanciato un hashtag su Twitter che non ha bisogno di spiegazioni: #Caldaranonsitocca. In tanti stanno scrivendo per ribadire la loro contrarietà alla cessione di Caldara al Milan. I tifosi juventini stanno cercando di fare quello che i loro rivali nerazzurri fecero nel 2014 durante lo scambio tra Guarin e Vucinic. Il colombiano era una sorta di idolo per la curva nerazzurra che protestò furiosamente contro la dirigenza interista per la cessione agli acerrimi rivali. L’allora ad Fassone stoppò tutto e l’affare naufragò.

Caldara, che è arrivato in bianconero dopo due ottime stagioni all’Atalanta, piace molto al Milan che lo ha chiesto nell’ambito della trattativa per la cessione di Leonardo Bonucci. Su Twitter molti sostenitori bianconeri ritengono che lo scambio Bonucci-Caldara debba essere considerato come ‘l’errore del secolo’, altri si appellano ad Agnelli affinchè intervenga per stoppare le trattative con il Milan. E c’è anche chi pensa che Caldara deve rimanere a Torino esclusivamente per la sua data di nascita, il 5 maggio. Un giorno che difficilmente i tifosi bianconeri possono cancellare dalla loro memoria con la Juventus di Lippi che nel 2002 vince lo scudetto all’ultima giornata approfittando della disfatta dell’Inter sul campo della Lazio.