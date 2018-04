Juventus ko, ma i tifosi ci sono: stadio pieno con la Samp

Tifosi Juventus presenti: sia con la Sampdoria sia con il Milan in finale di Coppa Italia saranno presenti molti fan, nonostante il ko col Real Madrid

I tifosi della Juventus non mollano la Vecchia Signora nel momento più difficile della stagione. Dopo la sconfitta con il Real Madrid, la Juventus sta vivendo ore particolari, dato che non era mai stata sconfitta in maniera così sonora all’Allianz Stadium. A proposito di Allianz Stadium, c’era curiosità attorno ai bianconeri perché qualcuno si immaginava qualche segnale di disaffezione da parte del pubblico. E invece non è arrivato. La prossima gara casalinga sarà contro la Sampdoria tra poco meno di due settimane e ci sarà il pienone. I tifosi non abbandonano la Juventus nemmeno in Coppa Italia.

Per ora le vendite dei biglietti per la gara con la Sampdoria e per la finale di Roma contro il Milan stanno andando anche meglio del previsto. Sarà tutto esaurito il 15 aprile alle 18 per Juventus-Sampdoria, un risultato quasi clamoroso a meno di ventiquattro ore dalla batosta di Champions League e, soprattutto, a undici giorni dalla sfida coi liguri. Anche a Roma ci saranno moltissimi juventini: per il 9 maggio sono già esauriti i biglietti di curva per la Juventus. I tifosi della Vecchia Signora rispondono positivamente.