«Dov’è finita la Virtus Entella?»: i tifosi lanciano una petizione sul web

I tifosi della Virtus Entella si chiedono che fine abbia fatto la società ligure e lanciano una petizione sul web

«Chi ha visto dove è finita e cosa fa la Virtus Entella?». E’ questa la petizione lanciata dai tifosi della Virtus Entella presso la piattaforma online “change.org” che si lamentano della situazione della società ligure. Infatti, il club di Entella, dopo aver giocato in Coppa Italia e dopo aver giocato in Serie C il 17 settembre scorso contro il Gozzano, per altro vincendo 3-1 in trasferta, non è più scesa in campo. Nel frattempo, la dirigenza della Virtus si è mossa su più fronti e proprio oggi si è rivolta al Presidente del CONI, Malagò per dare un ultimatum riguardo l’ingestibile situazione di questa società che spera di poter essere ripescata in Serie B.

Tuttavia, la situazione sembra non volersi sbloccare e i tifosi iniziano a scatenarsi anche sui social. Alcuni di loro, addirittura, hanno aperto una petizione online per scoprire, ironicamente, che fine abbia fatto la loro squadra. Ecco le frasi di Marco Solari, autore dell’iniziativa: «Ciao a tutti sono un tifoso di calcio che ha sottoscritto un abbonamento ad agosto ed a oggi non ha ancora visto la propria squadra del cuore scendere in campo. Non so cosa sia successo: mi dicono che un tribunale del CONI abbia deciso che dobbiamo giocare in serie B ma nella classifica non vedo il nome Entella. […] Mi dite se è tutto vero oppure sono su Scherzi a parte?». Quest’iniziativa lanciata dai tifosi sta riscuotendo inoltre un gran successo sul web: ben 1.140 firme in meno di un giorno.