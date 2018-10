Bambini in festa all’Allianz Stadium ma spunta un tifoso… del Napoli! – FOTO

I bambini delle scuole calcio di alcune società dilettantistiche piemontesi sono stati protagonisti durante Juve-Genoa, uno più degli altri

La lodevole iniziativa della Juventus ha registrato un’ondata di partecipazione. Sono state, infatti, tantissime le società dilettantistiche piemontesi e valdostane che si sono presentate all’Allianz Stadium per riempire quella curva Sud rimasta vuota a seguito della squalifica del Giudice Sportivo per cori discriminatori durante Juve-Napoli. Tra le migliaia di bambini assiepati sui seggiolini dell’Allianz è spuntato uno, coraggiosissimo bisogna ammetterlo, che ha sfoggiato fieramente la maglia del Napoli proprio in casa del “nemico” sportivo per eccellenza! Chissà se avrà esultato al gol del pareggio di Bessa…