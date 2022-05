Tiribocchi promuove Miretti: «Se uno è pronto deve giocare»

Simone Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Genoa e Juventus parlando di Miretti. le sue dichiarazioni

TIRIBOCCHI – «La Juve ha avuto un cammino quasi simile a quello di Pirlo, ma l’inizio è stato un po’ al di sotto. È cambiato il modo di interpretare le gare, quindi magari c’è stato un periodo di assestamento. Miretti? Se uno è pronto deve giocare: perchè devo mandarlo in giro? Può stare in un gruppo come la Juve».