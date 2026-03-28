Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime

Tonali brilla con l’Italia e accende le sirene di mercato dell’Europa: un top club lo vuole in estate! Ritorno in Serie A lontanissimo

La Juventus deve rassegnarsi ad abbandonare un grande obiettivo per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le speranze dei tifosi bianconeri di rivedere il talento azzurro nel nostro campionato sembrano infatti essersi definitivamente spente. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ipotesi di vedere Sandro Tonali in Italia risulta essere praticamente impossibile per l’estate.

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L’ostacolo economico e le esigenze di Spalletti

La dirigenza piemontese cullava la seria speranza di riportarlo in patria, con il chiaro scopo di innalzare la qualità e l’intensità della rosa affidata a Luciano Spalletti. Tuttavia, i piani di mercato del club e l’intenzione di proporre un importante contratto si sono scontrati duramente con un ostacolo insormontabile: le inarrivabili valutazioni britanniche hanno di fatto spento sul nascere le residue speranze dei bianconeri. La dirigenza juventina è ora costretta a virare tempestivamente su altre opzioni europee per rafforzare adeguatamente il reparto.

L’offensiva spietata del Manchester United

Il destino del centrocampista azzurro sembra infatti essere ancora saldamente legato ai ritmi frenetici della Premier League. In questo preciso momento, la squadra che sta lavorando molto forte su di lui è il Manchester United. I dirigenti inglesi hanno individuato nel mediano il rinforzo perfetto per ricostruire la squadra e, per questo motivo, stanno intensificando i dialoghi con l’entourage del giocatore.

L’obiettivo primario dei Red Devils è chiaro: anticipare la concorrenza, presentando un’offerta economica irrinunciabile per assicurarsi le sue ottime prestazioni stagionali. Il pressing del club di Old Trafford si fa ogni giorno più insistente per chiudere rapidamente la complessa operazione sportiva, regalando così un tassello di assoluto valore al proprio allenatore.

Concorrenza defilata: porte chiuse per la Serie A

Sullo sfondo di questa maxi-operazione restano le altre big britanniche, le quali al momento si limitano a osservare l’evolversi della trattativa. Società come il Manchester City e l’Arsenal sembrano infatti decisamente più defilate in questa agguerrita corsa al cartellino, essendo concentrate su fronti di mercato totalmente diversi. Questo preciso scenario favorisce pesantemente l’assalto dello United e, di conseguenza, chiude di fatto le porte a un suo ritorno nella nostra penisola. La caccia della Juventus al rinforzo perfetto per la mediana continuerà inevitabilmente su altri tavoli operativi.