Tonetto: «Roma, non mi aspettavo il cambio allenatore. Mou...»

Max Tonetto, ex terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma dei giallorossi di De Rossi, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il Daniele che ho conosciuto io era molto giovane. Era già leader, intelligente. Devo dire che ha un compito non semplice, la Roma è in un momento molto complicato, ma abbiamo già intravisto una squadra con le idee molto chiare. Poi è finita la benzina, ma il percorso tracciato è quello di una squadra che cerca il risultato attraverso il gioco. In mezzo al campo del resto sapeva dettare bene i tempi. Daniele saprà conquistare i calciatori ed entrare nelle loro teste con la forza delle idee. Daniele è talmente intelligente che non avrà problemi in questo senso. I risultati sono decisivi in questo mondo. Pensavo si andasse avanti con Mourinho, ma evidentemente la situazione scomoda andava avanti da un po’. Credo che Daniele abbia un rapporto così importante con i tifosi che qualunque cosa accada avrà sempre il supporto dei tifosi. Questo è il calcio, non ci sono altri aspetti da commentare. Non credo che ci sia un obiettivo che possa spostare qualcosa riguardo la sua conferma».