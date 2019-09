Toni difende pubblicamente l’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski dopo alcune prestazioni sottotono: «Come si a criticarlo?»

Luca Toni non ci sta e scende in campo, si fa per dire, in difesa di Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco non sta attraversando un buon momento ed è stato bersaglio di critiche in Bundesliga.

L’ex punta azzurra ha voluto esprimere la propria solidarietà verso il polacco: «Come si fa a criticare Lewandowski?».