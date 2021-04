Torino, nessuno rimonta come te: il dato con Nicola in Serie A

Nessuno ha ottenuto più punti in rimonta rispetto al Torino in Serie A: ecco il dato con Davide Nicola in panchina

Il Torino è sempre più squadra di rimonta: con Davide Nicola la musica è cambiata rispetto a Giampaolo quando si perdevano punti quasi sistematicamente da situazione di svantaggio.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sono 11 i punti recuperati frutto di 7 rimonte da quando Nicola è tornato al Torino, questa volta da allenatore. Una svolta decisiva per allontanarsi dalle posizioni per la lotta per non retrocedere.