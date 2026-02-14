Torino, la mossa di Baroni per battere il Bologna: novità importantissima di formazione che fa sognare i tifosi! A cosa sta pensando

Torino, Baroni ha in mente questa formazione per battere il Bologna: novità che scalda i tifosi! A cosa sta pensando

Dopo settimane di attesa, staffette forzate e un pizzico di sfortuna, il Torino è pronto a calare i suoi assi sul tavolo del campionato. Al Filadelfia, sotto lo sguardo attento del presidente Urbano Cairo – salito ieri al centro sportivo per seguire l’allenamento e pranzare con staff e dirigenza – Marco Baroni ha sciolto gli ultimi dubbi: contro il Bologna si va spediti verso il ritorno dal primo minuto della “coppia principe” formata da Che Adams e Giovanni Simeone. Ecco l’analisi fornita da La Gazzetta dello Sport.

La fine del calvario per il Cholito

È la notizia che tutto l’ambiente granata aspettava per dare l’assalto alla seconda vittoria casalinga consecutiva. Se lo scozzese (29 anni) viaggia su livelli di forma eccellenti e appare tirato a lucido, il vero “nuovo acquisto” di febbraio è il Cholito (30 anni). L’argentino si è messo finalmente alle spalle una stagione fin qui frammentata da due stop muscolari, l’ultimo dei quali lo ha tenuto ai box per quasi un mese dopo la sosta invernale. La mezz’ora giocata a Firenze è stata la prova generale necessaria: le sensazioni sono ottime, la gamba gira a mille e la voglia è quella dei giorni migliori.

I numeri del tandem

Baroni non vede l’ora di ricomporre il puzzle. I due non partono titolari insieme dal 13 gennaio, in quella notte magica di Coppa Italia contro la Roma all’Olimpico (vittoria 2-3 con doppietta proprio di Adams). In Serie A, l’ultimo valzer dal primo minuto risale addirittura al 4 gennaio contro il Verona. Il tecnico vuole ritrovare quella chimica che aveva acceso l’inizio di stagione, forte dei 5 gol in campionato di Simeone e delle 6 reti stagionali complessive di Adams.

Abbondanza in avanti

L’obiettivo è battere il Bologna e ritrovare un “uno-due” casalingo che manca da ottobre (vittorie su Napoli e Genoa). Ma il Toro ora ha le spalle larghe: alle spalle dei titolari c’è un reparto ricco. Sandro Kulenovic sta scalando le gerarchie a suon di prestazioni (già a segno in Coppa), capitan Duvan Zapata sta ritrovando la condizione atletica ideale e il giovane Njie scalpita per un’occasione. L’abbondanza è tornata, ma domani i riflettori della Maratona saranno tutti per loro: Adams più Simeone, per tornare a far male alle difese avversarie.