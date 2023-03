Il Torino sta attenta anche la futuro e il diesse Vagnati starebbe pensando al rinnovo di Adopo, in questi giorni l’incontro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata non vorrebbero perdere a zero un giocatore utile per il futuro.