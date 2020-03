Torino, Ansaldi si sdoppia: ora è anche “Il soldato di Dio”

Torino, Ansaldi si sdoppia sui social network: l’esterno argentino ora su Instagram è anche “Il soldato di Dio”

Cristian Ansaldi si fa in due. Sui social, prima ancora di poterlo fare – coronavirus permettendo – in campo per condurre il Torino ad una salvezza oggi non più scontata.

L’esterno argentino, infatti, ha creato su Instagram un profilo chiamato “Cristian-Soldado De Dios” in cui riporta i suoi post a sfondo religioso. In particolare i dettagliati video in cui legge passi della Bibbia, spiegandoli ai suoi follower.