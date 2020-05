Torino, Bava dopo l’arrivo di Vagnati: «E’ stata un’annata fallimentare»

Massimo Bava lascia la carica di direttore sportivo del Torino a Davide Vagnati e torna a occuparsi del settore giovanile

Intervenuto nel corso di una diretta Facebook, Massimo Bava ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua breve esperienza da direttore sportivo del Torino.

«È stata un’annata fallimentare. Ci sta che io non sia stato confermato, ma ciò non cancella 20 anni di onorata carriera. Nel settore giovanile del Toro ho vinto tanti trofei, purtroppo questa stagione è andata male ma è stato un traguardo bellissimo. Ho potuto costruire un bagaglio importante per il futuro».