Torino, bilancio 2023 in rosso: il dato sulle perdite del club di Cairo

Il bilancio del Torino è ancora in rosso, ecco l’analisi e i numeri delle perdite della società di Urbano Cairo nell’anno 2023

Sembrano sempre più lontani i tempi in cui il Torino di Urbano Cairo – non disponendo dei mezzi concreti per ambire a trofei sul campo (da calcio) – poteva perlomeno leccarsi le ferite, compiacendosi annualmente per i successi raggiunti sul campo (economico). Il cosiddetto ‘Scudetto del bilancio’ tanto per intenderci.

Espressione, spesso utilizzata anche in maniera autoironica da parte dei sostenitori granata, che celava però un traguardo assai prezioso e verso cui le squadre nostrane porgono sempre maggior attenzione: la sostenibilità del proprio bilancio.

Sembrano, anzi sono, tempi lontani per l’appunto, dal momento che da ormai un lustro il Torino sembrerebbe aver perso questa sua peculiarità. Come reso noto nel documento ufficiale diramato stamane dalla scuderia piemontese, anche nel 2023 il rendiconto economico ha fatto registrare un segno negativo.

Nell’ultimo anno le casse granata hanno versato ben 109,4 milioni di euro (erano 117,9 nel 2022), mentre i ricavi complessivi toccano quota 101,1 milioni (112,7 nella stagione precedente). In altre parole: le spese sono diminuite e con essi i ricavi, per un totale complessivo di all’incirca 9,6 milioni di euro di ‘rosso’.

Uno scenario indubbiamente avverso, ma attenzione, figlio comunque delle enormi difficoltà che la formazione sabauda aveva dovuto affrontare tra il 2020 e il 2021. In quell’occasione una serie di investimenti destinati a rivelarsi poco vantaggiosi e l’impatto (non trascurabile) della pandemia, portarono il Torino alla sua perdita record di ben 38,8 milioni di euro. Insomma, la stabilità economica sta tornando in Via Viotti, ma la meta non è ancora vicina.