Torino-Fiorentina 1-1: risultato e cronaca in diretta live

Torino-Fiorentina, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la parentesi europea è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato, con l’anticipo della 10ª giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina. I granata arrivano dalla brutta rimonta subita a Bologna, quando conducevano per 2-0, e saranno sicuramente disposti a tutto per ritrovare i tre punti. Di fronte però ci sarà una viola anch’essa vogliosa di rivalsa, dopo l’1-1 con il Cagliari. Vedremo dunque chi sarà in grado di prevalere sull’avversario.

Torino-Fiorentina 1-1: il tabellino

MARCATORI: pt 1′ Benassi, 12′ aut. Lafont

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meite, Aina; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli

ARBITRO: Fabbri

NOTE: AMMONITI: Milenkovic

Torino-Fiorentina: diretta live e sintesi

47′ pt – Fischia Fabbri, finisce 1-1 il primo tempo

42′ pt – Punizione di Iago Falque da posizione interessante, deviata da Eysseric

39′ pt – Punizione di Rincon a cercare De Silvestri in area, allontana Vitor Hugo di testa

35′ pt -Lancio a cercare Chiesa, chiuso bene da Izzo

31′ pt – Tentativo di Baselli dalla distanza che termina altissimo

26′ pt – Belotti prova il pallonetto dal limite, palla fuori di molto

22′ pt- De Silvestri prova la conclusione improvvisa su invito di Falque, risponde Lafont coi piedi

19′ pt – La Fiorentina in questo momento sta soffrendo molto la pressione offensiva del Toro e non riesce a ripartire

17′ pt – Toro rinato dopo il gol, ora ha anche la chance del sorpasso, ma il tiro di Izzo da buona posizione viene murato dalla difesa

12′ pt – Gooooool! Pareggia il Toro. Falque pesca Aina in area, destro potente che impatta sul palo, sbatte sulla schiena di Lafont e termina in rete. 1-1 a Torino ora

10′ pt – Palla velenosa di Aina sul secondo palo per De Silvestri, Lafont smanaccia e si salva

8′ pt – Prova a entrare in area Edmilson ma Izzo lo chiude bene e guadagna anche fallo

4′ pt – Prova a reagire il Toro con Iago Falque che apre per De Silvestri, palla a cercare di nuovo lo spagnolo, che però commette fallo su Lafont

1′ pt – Gooooooool! la Fiorentina la sblocca subito con Marco Benassi, che dopo cross di Chiesa mal controllato da De Silvestri si trova lì il pallone e realizza il più classico dei gol dell’ex

1′ pt – Fischia Fabbri, comincia Torino-Fiorentina

Torino-Fiorentina: formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori. Mazzarri conferma il solito 3-5-2, ma con alcune varianti interessanti. Scelto Djidji in difesa al posto di Moretti e Aina sulla fascia sinistra, preferito a Berenguer. Anche Pioli riserva un colpo di scena, escludendo Simeone dall’undici iniziale. In attacco infatti il tridente sarà formato da Chiesa e Eysseric sulle fasce, con Mirallas che farà il riferimento centrale. Un cambio anche a centrocampo, con Edmilson che ha la meglio su Gerson, per il resto sarà la solita Fiorentina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Moretti, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meite, Aina; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli

Torino-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Mazzarri schiera la formazione tipo, con i soliti 11 in campo. Sirigu in porta, protetto da Izzo, Nkoulou e Moretti. Sulle fasce De Silvestri e Berenguer, con Baselli e Meite nel mezzo ai fianchi di Rincon. In attacco scelta la coppia Belotti–Falque, con il gallo preferito a Zaza. Anche Pioli non cambia molto. L’unica novità sostanziale riguarda la scelta di impiegare Mirallas dal primo minuto, al posto di Pjaca, nel tridente con Chiesa e Simeone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Moretti, Nkoulou; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meite, Berenguer; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli

Torino-Fiorentina: i precedenti del match

Il Torino si esalta quando vede la Fiorentina, dal momento che è la squadra che ha battuto più volte in Serie A, ben 47. Tutta via i viola hanno già espugnato la scorsa stagione lo stadio olimpico Grande Torino, grazie alle reti di Veretout e Thereau e proveranno sicuramente a ripetersi.

Torino-Fiorentina: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà Micheal Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto 35enne ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013 e dal 2015 viene promosso definitivamente. Sarà dunque sicuramente all’altezza della situazione.

Torino-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Torino-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.