Torino, i tifosi vogliono la cessione. E invocano la Red Bull

La coppia Cairo-Giampaolo sta deludendo e l’ultimo posto in classifica ne è una conferma: i tifosi del Torino si muovono sui social per la cessione

Il Torino sta vivendo un momento pessimo: 1 vittoria, 4 pareggi, 8 sconfitte e ultimo posto in classifica insieme al Genoa. La coppia composta dall’ex allenatore della Sampdoria Giampaolo e il presidente Cairo non sta dando i risultati sperati.

Per questo motivo, mossi dalla disperazione, i tifosi granata si stanno muovendo sui social alla ricerca di un acquirente per la società. Dopo aver cercato di invogliare Trump, nelle ultime ore i sostenitori del Torino ci hanno riprovato con la RedBull, che possiede già diverse squadre in giro per il mondo come Lipsia e Salisburgo. Gli hashtag #RBTorino e #RedBullTorino sono tuttora di tendenza su Twitter, dopo esserlo stati per tutta la giornata di ieri, finendo anche sulle prime pagine di diverse testate sportive internazionali.