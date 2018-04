Torino in ansia, si fermano Iago Falque e Barreca

Durante il solito allenamento post gara del Torino al Filadelfia problemi per Iago Falque e Barreca

Il Torino ieri sera è riuscito a strappare un pareggio in casa contro il Milan, nonostante lo svantaggio iniziale. E chissà come sarebbero andate le cose se Belotti non avesse fallito il calcio di rigore. Tuttavia i tifosi granata hanno di che sorridere considerando che dagli scontri contro le due milanesi sono usciti imbattuti e con ben sei punti in più. Le buone notizie però finiscono qui.

Infatti durante il solito allenamento post gara del Filadelfia, si è dovuto fermare il terzino Antonio Barreca per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Inoltre ci saranno da valutare le condizioni di Obi per il problema accusato ieri sera. Preoccupano soprattutto le condizioni di Iago Falque, sofferente all’adduttore della coscia destra. Pessime notizie dunque per Mazzarri, che rischia di dover rinunciare ad uno degli uomini chiave di questa stagione.