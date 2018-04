Belotti, undici metri di agonia: in Torino-Milan ennesimo errore

Andrea Belotti sbaglia l’ennesimo calcio di rigore: le statistiche dopo Torino-Milan cominciano a essere davvero impietose

Sui social c’è chi ha scherzato e lo ha definito “vecchio cuore rossonero” per il rigore sbagliato contro il Milan, ma Andrea Belotti sta vivendo una vera e propria crisi dagli undici metri. Ha sbagliato cinque degli ultimi sette rigori in totale in Serie A. Su tredici calciati nel massimo campionato, ne ha segnati solamente sei: meno della metà. I numeri non possono di certo rendere felice il Torino o Walter Mazzarri, anche l’errore contro il Milan è stato decisivo. La domanda che si pongono i tifosi granata, però, è un’altra: perché i rigori continua a tirarli lui?

Nonostante l’infortunio e l’annata complicata, le qualità di Belotti sono ineccepibili. Un po’ meno se si tratta di tirare un penalty. Quest’anno ha tirato due rigori e li ha falliti entrambi (l’altro contro il Chievo), contro il Milan è già al secondo errore su due tentativi dopo quello parato da Donnarumma al 93′ alla prima giornata della scorsa stagione. Il rigorista è lui, la gerarchia parla chiaro. Eppure con tutti questi rigori sbagliati il Torino rischia veramente di mangiarsi le mani. L’Europa sfugge, colpa anche di quei maledetti undici metri.