Torino-Inter: 16 angoli a 1 per i nerazzurri, Ranocchia centravanti

Torino-Inter, la palla non entra per i nerazzurri fermati da un Sirigu in versione Mondiale. Nei minuti finali Spalletti tenta la carta Ranocchia per sfruttare le palle alte

Torino-Inter è stata una partita decisamente stregata per la formazione nerazzurra di Luciano Spalletti. Innumerevoli le occasioni da gol create dalla squadra milanese, a caccia di tre punti fondamentali per superare la Roma al terzo posto valido per la qualificazione in Champions League. Ma così non è stato: l’Inter viene sconfitta per 1-0 a causa del gol dell’ex siglato da Adem Ljajic e resta ferma al quarto posto in classifica.

C’è un dato che più di tutti certifica la supremazia territoriale dell’Inter e, allo stesso tempo, la sterilità offensiva dei nerazzurri che non sono riusciti a violare la porta difesa dal migliore in campo odierno, Salvatore Sirigu. Il dato dei calci d’angolo parla chiaro: 16 battuti dalla squadra nerazzurra, 1 solo quello a favore della squadra di casa. E, nei dieci minuti finali, Spalletti ha provato a fare di necessità virtù schierando anche il difensore Andrea Ranocchia a mo’ di centravanti per sfruttare le palle alte. Ma senza nessun risultato. L’Inter non sfrutta il regalo fatto dalla Roma e attende il risultato di Udinese-Lazio.