Torino Inter: Brozovic e l’importanza in rifinitura

Brozovic ha creato parecchie occasioni in Torino-Inter. Il croato è stato il massimo rifinitore della partita dei nerazzuri

Marcelo Brozovic ha fatto la differenza in Torino-Inter. Il croato è spiccato anche per ottimi inserimenti in avanti, sapeva quando sganciarsi per accompagnare il ribaltamento dell’azione. Si è visto in occasione del gol di Lukaku, con assist proprio del centrocampista interista.

Non a caso, Brozovic è stato il rifinitore migliore della partita. Ha disputato la bellezza di 5 passaggi chiave. Nessuno ne ha fatti di più.