Torino-Inter è Iago Falque contro Rafinha: due amici che si “rincorrono”

Iago Falque e Rafinha si sono sfiorati a Vigo e a Barcellona, oggi si ritroveranno da avversari in Torino-Inter: il retroscena sulla partita

Iago Falque e Rafinha saranno i due protagonisti di una speciale sfida nella sfida in Torino-Inter. Il lunch match di oggi mette di fronte due squadre tornate in salute dopo un periodo no, Falque e Rafinha sono i due giocatori più in forma e si troveranno uno contro l’altro sul terreno dello Stadio Olimpico. Una partita particolare quella tra i due calciatori, abituati ormai a inseguirsi l’un l’altro nelle varie esperienze in giro per l’Europa. Entrambi sono “nativi” di Vigo: Falque è più grande di tre anni e arriva dalla Galizia, dove per anni la madre è stata un’esponente di spicco del PSOE; Rafinha è nato a San Paolo, ma si è trasferito a Vigo da giovanissimo perché il padre, il calciatore Mazinho, era andato a giocare nel Celta e vi era rimasto per quattro stagioni.

Torino-Inter, una sfida nata tra Vigo e Barcellona

Falque e Rafinha sono amici fin dai tempi di Vigo, nonostante la differenza di età. L’attuale calciatore del Torino è stato il primo a dire addio alla Galizia, si è spostato prima al Real Madrid e poi al Barcellona. Qualche anno dopo, in blaugrana è arrivato anche Rafinha. I due hanno avuto modo di incontrarsi di nuovo e di crescere assieme, anche se poi Falque è costretto a lasciare Barcellona perché non trova spazio. Oggi finisce la loro “rincorsa” e si ritrovano sul campo di Torino, sebbene lo facciano da avversari. Torino-Inter è senza dubbio la partita dei due ragazzi cresciuti tra Vigo e la Catalogna. Anche Thiago Alcantara – fratello di Rafinha e curiosamente nato a Bari – è cresciuto assieme a loro e ora si trova al Bayern Monaco, ieri ha festeggiato la vittoria in Bundesliga.