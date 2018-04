Messi si scalda per la Roma: tripletta in Barcellona-Leganes

Prima della Roma, Leo Messi strapazza quasi da solo il Leganes: il Barcellona vince al Camp Nou e si prepara alla grande per la trasferta di Champions League

La Roma perde con la Fiorentina e non riceve neppure buone notizie dalla Spagna. Martedì c’è il ritorno di Champions League contro il Barcellona, ma i blaugrana sono in formissima e più di tutti lo è il giocatore più rappresentativo dei catalani. Leo Messi è stato l’assoluto protagonista nella vittoria di stasera in Liga, arrivata al Camp Nou per tre a uno contro il Leganes. Si è giocato uno dei match della giornata numero trentuno del campionato spagnolo.

La Pulce ha segnato una tripletta decisiva ai fini del risultato. Ha sbloccato la partita alla mezz’ora, quando ha segnato due gol in pochi minuti. Nella ripresa El Zhar ha accorciato le distanze ma sempre Messi ha siglato l’ultima rete dell’incontro. Non ha segnato contro la Roma mercoledì scorso, ma si è rifatto stasera. E per i giallorossi non è un buon segno, significa che l’argentino è in forma. La Roma ha perso l’andata per quattro a uno e dovrà segnare almeno tre gol (e subirne zero…) se vorrà passare alle semifinali di Champions League.