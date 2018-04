Moviola Roma-Fiorentina e Var, giallo a Dzeko per simulazione

57′, Roma-Fiorentina sullo 0-2: al limite dell’area viola contatto tra Edin Dzeko e German Pezzella. Il centravanti bosniaco cade al suolo sotto gli occhi dell’arbitro Fabbri, che però non concede la punizione ai giallorossi. Anzi: scatta il giallo per simulazione all’ex City: sanzione giusta.

Moviola Roma-Fiorentina e Var, gara che si sta disputando in questi istanti allo stadio Olimpico di Roma e valida per la 31^ giornata di Serie A 2017/2018. La sfida è diretta dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Di Vuolo. Giacomelli è il quarto uomo, mentre gli addetti al Var sono Guida e Carbone. 15 le gare dirette in stagione dal fischietto 34enne: 54 ammonizioni, 4 espulsioni e 4 calci di rigore assegnati. Tre precedenti con la Roma, le vittorie con Benevento, Bologna e Verona, mentre uno solo con la Fiorentina: il pareggio di Napoli.