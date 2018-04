Roma-Fiorentina 0-2: pagelle e tabellino

Roma-Fiorentina, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

In un tardo pomeriggio decisamente primaverile, la sfida tra Roma e Fiorentina regala un risultato davvero sorprendente: è 0-2 per i viola, che conquistano la sesta vittoria consecutiva. Nella prima frazione di gioco, la Roma domina, essenzialmente, nel possesso palla e nel gioco, senza, però, riuscire a incidere; ed è la Fiorentina, infatti, a ergersi a paladina della patria: spietata e letale, la formazione di Pioli annichilisce gli avversari, finendo la prima frazione sullo 0 a 2. Nel secondo tempo, la Roma entra in campo con grande convinzione, andando più volte vicino al gol, senza però trovare la fortuna sperata. La Fiorentina, con una partita complessivamente da 8 in pagella, contiene l’esuberanza della Roma e porta a casa il risultato. Con la sesta vittoria, gli uomini di Pioli salgono al 7° posto, candidandosi a ostacolare le prossime pretendenti all’Europa League. La Roma si arena al terzo posto, in attesa delle partite di Inter e Lazio

Roma-Fiorentina 0-2: tabellino

Marcatori: Benassi 7′ pt; Simeone 40′ pt

ROMA (4-3-3): Alisson 5.5; Bruno Peres 6.5, Juan Jesus 5, Manolas 5.5 (14′ st, Kolarov 6), Fazio 5.5; Nainggolan 6, Gonalons 6.5, Strootman 5.5 (23′ st, Florenzi 6); Defrel 5 (1’st, Schick 6), Dzeko 6.5, El Shaarawy 6. A disposizione: Skorupski, Lobont, Silvaj, De Rossi, Pellegrini, Gerson. Allenatore: Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello 6.5; Biraghi 6, Pezzella 6, Vitor Hugo 6.5, Laurini 6.5; Benassi 6.5, Veretout 6, Dabo 6.5; Saponara 6.5 (24′ st, Milenkovic ng), Eysseric 5.5 (14′ st, Gil Dias 6); Simeone 7 (44′ st, Falcinelli ng). A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Gaspar, Olivera, Hristov, Cristoforo, Lo Faso. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Michael Fabbri

Note: Ammonizioni: Vitor Hugo (F); Laurini (F); Dzeko (R); El Shaarawy (R); Kolarov (R); Juan Jesus (R)

MIGLIORE IN CAMPO ˗ ROMA:

Dzeko 6.5: se nel primo tempo, lo scettro di migliore in campo dei giallorossi il bosniaco poteva condividerlo con Bruno Peres, nel secondo esce la forza del campione. È lui l’unico a provarci e a rendersi pericoloso, dimostrando una costante presenza e minaccia in area di rigore. Manca solo il gol e se non segna lui, la Roma non trova il gol

PEGGIORE IN CAMPO ˗ ROMA:

Defrel 5: molto negativa la prestazione dell’ex Sassuolo che non incide mai, non si fa trovare dai compagni e sbaglia un’occasione clamorosa nel primo tempo, quando il risultato era ancora sullo 0˗1

MIGLIORE IN CAMPO ˗ FIORENTINA:

Simeone 7: nella straordinaria prova collettiva della sua squadra, non fa la sua miglior prestazione ma si dimostra una costante spina nel fianco della difesa giallorossa. La sua foga agonistica e la sua caparbietà, oltre alla qualità tecnica, sono alla base del gol decisivo dello 0˗2 che taglia le gambe ai giallorossi

PEGGIORE IN CAMPO ˗ FIORENTINA:

Eysseric 5: non punge come è solito fare e nell’organizzata partita dei suoi compagni, è l’unico che esce fuori dal coro con una prestazione negativa: mancano la velocità e lo spunto dei tempi migliori, sue caratteristiche principali

Roma-Fiorentina: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO: Di Francesco sceglie di cambiare subito a inizio ripresa lo spento e deludente Defrel, provando a inserire Schick. I suoi uomini partono fortissimo e nei primi minuti Dzeko ha un’occasione d’oro sui suoi piedi ma Sportiello, con un intervento straordinario, sventa la minaccia. La Roma prova a rendersi pericolosa anche con Nainggolan ed El Shaarawy ma, un po’ per imprecisione, un po’ per la bravura di Sportiello, i giallorossi non riescono a ridurre il gap sul punteggio. La Fiorentina prova a farsi vedere in avanti intorno al quarto d’ora ma senza la necessaria convinzione. Chiara è l’intenzione degli uomini di Pioli di voler controllare la partita senza affondare ulteriori colpi. La Roma, dimostrando grande determinazione, prova continuamente a mettere apprensione alla difesa viola e al 29’ arriva l’occasione più ghiotta con il neo entrato Schick che, di testa, colpisce la traversa. Nella fase finale gli spazi si aprono e anche la Fiorentina ha le sue occasioni, nessuna delle quali va, però, a buon fine. Demoralizzati anche a causa della sfortuna, i giallorossi calano vistosamente e la partita si conclude con lo stesso risultato del primo tempo

52′ – Finisce qui: è 0-2 per i viola

51′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione, El Shaarawy colpisce con il destro e la palla si perde sul fondo

46′ – Bruno Peres atterra Biraghi vicino alla sua area di rigore: Fabbri ammonisce il brasiliano e concede un interessante calcio di punizione per i viola

45′ – Assegnati 5 minuti di recupero

44′ – Sostituzione per la Fiorentina: esce Simeone, entra Falcinelli

40′ – Ammonizione per Kolarov, per proteste

40′ – Benassi rimane a terra dopo un contrasto con Kolarov. Dopo un primo momento in cui aveva concesso la prosecuzione del gioco, Fabbri fischia, scatenando l’ira dei giallorossi

37′ – Simeone rimane a terra dopo un contrasto netto con Alisson che, nel tentativo di anticiparlo all’altezza del cerchio di centrocampo, lo colpisce con il piede leggermente alzato

33′ – Sul contropiede, Milenkovic prova a far ripartire i suoi, nel tentativo di servire Simeone, ma Fazio intuisce e allontana senza fronzoli

32′ – Florenzi penetra in area di rigore e serve un traversone arretrato rasoterra, arpionato e allontanato frettolosamente da Laurini

30′ – Ammonizione per El Shaarawy, reo di un’entrata in ritardo su un giocatore della Fiorentina

29′ – Occasione Roma. Sugli sviluppi di un perfetto traversone del neo entrato Florenzi, dalla sinistra, Schick, con un grande anticipo, colpisce di testa: la sua conclusione s’infrange sulla traversa, vanificando un’ottima occasione

26′ – Dzeko, con una torsione impeccabile in area di rigore, devia a pochi millimetri dal palo alla sinistra di Sportiello

24′ – Sostituzione per la Fiorentina: entra Milenkovic, esce Saponara

24′ – Schick, sul traversone partito dal corner, salta più in alto di tutti, colpisce di testa ma non con la necessaria forza e precisione, scagliandola alta sopra la traversa

23′ – Ultima sostituzione per i giallorossi: entra Florenzi, esce Strootman

21′ – El Shaarawy, con la punta del piede, serve a Juan Jesus un’invitante palla da mettere in mezzo ma la difesa è attenta e mette in corner

16′ – Gonalons non riesce a frenare la propria irruenza e provoca un calcio di punizione da posizione interessante che si conclude con un calcio d’angolo, per deviazione di un difensore della Roma

14′ – Doppio cambio per entrambe le squadre: entra Kolarov per Manolas per la Roma ed entra Gil Dias per Eysseric per i viola

13′ – Ammonito Dzeko per simulazione

11′ – Occasione Roma. Clamoroso errore di Nainggolan che, nei pressi del dischetto, anziché angolare, scaglia con forza il pallone su Sportiello, bravissimo a rimanere in piedi e concentrato allontana la minaccia. Straordinaria occasione

10′ – Nainggolan serve a Strootman un pallone molto intelligente ma l’olandese controlla male e l’occasione sfuma, con la sfera che si perde sul fondo

7′ – Occasione Roma. El Shaarawy, con un ottimo dribbling, si libera della marcatura e apre per Dzeko che, di prima intenzione, calcia verso Sportiello ma la conclusione è altissima sopra la traversa

6′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto Strootman, la difesa allontana di testa, scacciando la minaccia

5′ – Principio di rissa nei pressi del centrocampo tra Fazio e Dabo, subito sedato

3′ – Dzeko prova a districarsi in area di rigore, trattenuto leggermente da Vitor Hugo, ma la sua conclusione finisce lontana dalla porta della Fiorentina: nulla da fare

2′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Strootman, Schick colpisce di testa ma il pallone si perde miseramente sul fondo, lontano dalla porta di Sportiello

1′ – Occasionissima Roma. Pronti via e Juan Jesus mette in mezzo un perfetto traversone per Dzeko che di sinistro, al volo, prova a sorprendere Sportiello ma il portiere si fa trovare prontissimo

1’ ˗ Fabbri fischia il calcio d’inizio: sarà la Roma a battere il primo pallone della seconda frazione. Un cambio per Di Francesco: esce il deludente Defrel, per Schick

SINTESI PRIMO TEMPO: Una prima frazione di gioco decisamente a ritmi elevati. La squadra di Pioli inizia bene e passa subito in vantaggio, al minuto 7, con Benassi, su assist di Saponara. La reazione della Roma non si fa attendere e la formazione di Di Francesco si riversa subito in avanti, sfruttando l’ottima condizione fisica e mentale di Bruno Peres che, sulla destra, fa sostanzialmente quello che vuole. Dai suoi piedi partono i cross più interessanti ma i suoi compagni in avanti non riescono a concretizzare al meglio. Non impeccabile Sportiello nei numerosi interventi, ma l’inviolabilità della porta regge. Su un capovolgimento di fronte, Simeone si invola centralmente e, sfruttando un errore della difesa, insacca per il 2˗0 definitivo della prima frazione per i suoi

45′ – Nessun minuto di recupero assegnato e il primo tempo finisce sul risultato di 0-2 per i viola

44′ – Sugli sviluppi del calcio di punizione, Nainggolan scaglia con forza il pallone che si arresta sulla barriera

43′ – Laurini atterra Dzeko a poca distanza dal limite dell’area: ammonizione e calcio di punizione da posizione interessante

40′ – GOL FIORENTINA!!!!! Da una situazione apparentemente controllabile dalla difesa della Roma su discesa di Simeone, Manolas e Bruno Peres combinano una papera colossale, favorendo l’inserimento dell’argentino che, da solo davanti a Alisson, non può che insaccare

39′ – Occasione Roma. Dai piedi del sempre presente Bruno Peres, arriva un traversone teso e rasoterra in mezzo, anticipato da Laurini in maniera provvidenziale

36′ – Occasione Roma. Ancora dalla destra, arriva un ottimo cross di Bruno Peres. La palla rimane vacante in area di rigore, fino ad arrivare sui piedi di Defrel che perde l’attimo decisivo per colpire, vanificando un’ottima occasione: praticamente un calcio di rigore in movimento

35′ – Sportiello sbaglia un facile disimpegno e scaglia la palla in fallo laterale, concedendo alla Roma una ghiotta occasione

33′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bruno Peres, il brasiliano supera la barriera ma si tratta di un tiro abbastanza telefonato che non può incutere particolare timore al portiere fiorentino

25′ – Dzeko si invola sulla fascia sinistra e dopo aver vinto il duello di forza con Vitor Hugo, entra in area di rigore e, con il destro, prova a sorprendere Sportiello ma il portiere è attento e respinge

23′ – Bruno Peres cerca la rasoiata di sinistro da una posizione di poco distante dal limite dell’area: Sportiello blocca a terra senza problemi

19′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto poco lontano dal centro di centrocampo, Pezzella, da posizione leggermente defilata, ha l’occasione per schiacciare di testa ma non colpisce in maniera pulita e il pallone finisce alto sopra la traversa

18′ – La Fiorentina reclama, seppur timidamente, un calcio di rigore per sospetto fallo di mano di Fazio: il pallone, però, aveva colpito prima il piede del giocatore

16′ – Occasione Roma. Bruno Peres si libera ancora sulla fascia destra e mette in mezzo ancora un ottimo pallone che arriva a El Shaarawy: l’italo-egiziano colpisce di testa ma la palla finisce fuori pochissimo, dopo aver sfiorato il palo

14′ – Vitor Hugo atterra Strootman sulla fascia destra e viene ammonito

12′ – Occasione Roma. Sugli sviluppi di un cross messo in mezzo da Bruno Peres, Sportiello combina una papera colossale, in coppia con il suo difensore, e la palla arriva a Strootman che, da posizione ravvicinata, colpisce il palo

9′ – Occasione Roma. Sportiello si supera, dopo un brivido in precedenza, sul potentissimo tiro di Strootman, fuori dal limite dell’area

7′ – GOL FIORENTINA!!!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, il pallone arriva a Saponara, isolato sulla sinistra che, dopo aver controllato, sforna un delizioso assist arretrato per il compagno Benassi, bravo a staccarsi dalla marcatura in area: di prima intenzione, l’ex Torino calcia di sinistro e insacca, nonostante il tiro non irresistibile

6′ – Juan Jesus non frena la foga e atterra un giocatore della Fiorentina, in una posizione interessante vicino al fallo laterale di destra

5′ – Manolas atterra Saponara all’altezza del cerchi odi centrocampo: Fabbri fischia ma non estrae cartellini

4′ – Bruno Peres, molto attivo sulla fascia, prova ancora il traversone, mal calibrato però

3′ – Serie di traversoni non troppo precisi di Biraghi, prima, ed Eysseric, poi: potenziali occasioni non sfruttate

2′ – Prima occasione per la Roma. Bruno Peres si libera molto bene sulla fascia destra e fa partire un ottimo traversone verso il centro dell’area ma Pezzella è attenta e mette in angolo

1′ – Juan Jesus prova un disimpegno sulla sinistra ma la pressione degli uomini di Pioli lo costringe a mettere la palla in fallo laterale

1’ ˗ Fabbri fischia il calcio d’inizio: sarà la Fiorentina a battere il primo pallone del match

Roma e Fiorentina sono scese in campo e sono pronte a dare inizio all’incontro, nel ricordo dell’ex rimpianto, Davide Astori

Roma-Fiorentina: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Rispetto alle previsioni, Di Francesco recupera un pezzo importante del suo scacchiere, Radja Nainggolan, che partirà dal primo minuto al posto di Pellegrini. Cambio anche in attacco, dove al posto di Gerson partirà dal primo minuto Defrel. Alcuni cambi anche per il tecnico Pioli: dal primo minuto, infatti, partiranno Laurini, Dabo ed Eysseric.

ROMA (4-3-3): Alisson; Kolarov, Juan Jesus, Manolas, Florenzi; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Biraghi, Pezzella, Vitor Hugo, Laurini; Benassi, Veretout, Dabo; Saponara, Eysseric; Simeone. Allenatore: Pioli.

Roma-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Dopo l’epilogo negativo del Camp Nou, la Roma è pronta a rituffarsi in campionato, alla ricerca di una vittoria per rialzare la testa, complice anche l’inaspettato pareggio esterno contro il Bologna. Nessun dubbio in difesa per il tecnico Di Francesco che schiererà i titolarissimi, con l’unico dubbio Manolas, che potrebbe essere sostituito da Fazio. Con Nainggolan e De Rossi in panchina, dal primo minuto dovrebbero partire Gonalons e Pellegrini. In attacco il trio Gerson˗Dzeko˗El Shaarawy, invece, potrebbe essere il terzetto d’inizio match. La Fiorentina, dal canto suo, arriva da un periodo d’oro, fatto di 5 vittorie consecutive, l’ultima delle quali conquistata contro l’Udinese nel recupero infrasettimanale. Pochi dubbi per Pioli che, in difesa, dovrebbe schierare gli stessi di Udine; a centrocampo, l’unico punto interrogativo potrebbe riguardare Cristoforo, con Dabo favorito. Grande perdita, invece, in attacco, dal momento che il tecnico dovrà necessariamente rinunciare a Chiesa, fermo per squalifica: al suo posto, uno fra Gil Dias ed Eysseric.

ROMA (4-3-3): Alisson; Kolarov, Juan Jesus, Manolas, Florenzi; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Gerson, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Lobont, Silvaj, Bruno Peres, Fazio, De Rossi, Nainggolan, Schick, Defrel. Allenatore: Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Biraghi, Pezzella, Vitor Hugo, Milenkovic; Benassi, Veretout Cristoforo; Saponara, Dias; Simeone. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Gaspar, Laurini, Olivera, Hristov, Eysseric, Dabo, Falcinelli, Lo Faso. Allenatore: Pioli.

Roma-Fiorentina: i precedenti del match

Quella che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa e la Fiorentina ha il sapore di una sfida storica per il blasone e il numero esorbitante di scontri: quello del tardo pomeriggio sarà, infatti, il 180°, dal 1931. Il bilancio generale recita 61 vittorie per i giallorossi contro le 54 gigliate e i 64 pareggi. Per quanto riguarda gli incontri disputatisi tra le mura amiche, i capitolini sono in vantaggio con 44 vittorie, 29 sono i pareggi e solo 18 le sconfitte. La squadra attualmente allenata da Di Francesco, in Serie A, non perde a Roma contro i toscani dal 2012, quando la Fiorentina riuscì a imporsi per 2˗1. È più recente, marzo 2015, seppur non in Serie A, e precisamente negli ottavi di finale della UEFA Europa League, l’ultimo successo della Fiorentina all’Olimpico, invece, quando i gigliati riuscirono a imporsi per 3˗0. L’andata, infine, allo stadio Franchi si è conclusa 2˗4 in favore della Roma.

Roma-Fiorentina: l’arbitro del match

Sarà Michael Fabbri l’arbitro designato a dirigere la sfida di cartello tra Roma e Fiorentina, in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e valida per la 31° giornata della Serie A TIM. Per il fischietto originario di Faenza, classe ’83 e impiegato di professione, sarà la 16° gara in questa stagione; di queste, ben 3 sono state le direzioni della squadra giallorossa: la prima contro il Benevento, alla 5° giornata; la seconda, all’11°, contro il Bologna e l’ultima alla 23° in trasferta contro il Verona: tutte e tre le gare si sono concluse con una vittoria degli uomini di Di Francesco. Per quanto riguarda i colori viola, Fabbri li ha arbitrati in una sola occasione, quella contro il Napoli, la scorsa 16° giornata, conclusosi con un pareggio a reti inviolate. Il classe ’83 della sezione di Ravenna sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Di Vuolo mentre il quarto uomo sarà Giacomelli; alla postazione VAR, invece, ci sarà Guida, coadiuvato dall’assistente Carbone.

