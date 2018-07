Torino, l’arrivo di Izzo può liberare Bonifazi

Armando Izzo pronto a vestire la maglia del Torino: il suo arrivo può liberare Bonifazi, che piace al Sassuolo

Con Francesco Acerbi pronto a passare alla Lazio, il Sassuolo è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l’ex Milan. Negli ultimi giorni il club neroverde ha provato ad acquistare Armando Izzo dal Genoa, ma la trattativa è sfumata a causa dell’inserimento del Torino, che nelle prossime ore annuncerà l’acquisto. Il passaggio del classe 1992 in granata potrebbero comunque favorire la società di Squinzi: l’arrivo di Izzo, infatti, potrebbe liberare Kevin Bonifazi, che piace e non poco ai neroverdi.

Urbano Cairo, però, non è convintissimo di lasciar partire il classe 1996: già nella scorsa stagione, infatti, aveva rifiutato un’offerta dello Zenit San Pietroburgo. Ma qualora al Toro dovesse arrivare anche Verissimo, allora per Bonifazi si aprirebbero le porte ad una cessione in prestito. Oltre al Sassuolo, però, ci sono altri due club italiani pronti all’offerta: il primo è la Spal, club in cui il difensore ha già militano nell’anno della promozione ferrarese, l’altra è l’Atalanta, che al momento avrebbe solo chiesto informazioni.