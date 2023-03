Torino, Juric: «C’è molto da imparare da questo Napoli»

Torino, le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta contro il Napoli: «Questa partita ci servirà molto per il futuro, per vedere dove crescere»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei granata contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «La squadra ha fatto anche tante ottime cose, peccato che non è riuscita a segnare perché ha creato tanto. Il Napoli ti punisce perché va a forte. Questa partita ci servirà molto per il futuro, per vedere dove crescere, con che motore vanno. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti troppi errori. Ma tanto merito a loro. Penso che la scelta dei giocatori sia fondamentale. Spalletti ha le idee chiare. Dal vivo il Napoli ha accelerazioni e forza fisica impressionanti, con tecnica abbinata. Ha il mix che ogni squadra dovrebbe avere. Abbiamo fatto 15-20′ di gran livello, prendendo un palo e costruendo 2-3 occasioni da gol. Se ti gira male poi diventa tutto più difficile. A noi allenatori piace vedere il calcio e sicuramente dal Napoli c’è molto da imparare».

SANABRIA – «Se giochi contro Kim ti fa toccare palla poco, con giocatori più abbordabili riesci ad esprimerti al meglio. Peccato per il palo che ha preso, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo con lui perché si rende sempre più pericoloso».