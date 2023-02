Torino, Juric: «I tifosi ci hanno mostrato affetto»

Le parole di Ivan Juric a DAZN prima del calcio d’inizio del derby della Mole con i granata ospiti allo Juventus Stadium

SENSAZIONI – «Ho visto un po’ di tensione, i tifosi ci hanno mostrato tanto affetto. I giovani hanno un po’ risentito ma devono giocare liberi di testa e dare il massimo come fatto negli ultimi tre derby».

VICINANZA IN CLASSIFICA – «Lo stimolo più grande è il derby per noi, non ci servono altri stimoli».

DUELLI INDIVIDUALI – «Ho fatto scelte che sto usando spesso, Buongiorno fa il terzo di difesa e penso che a sinistra possano fare bene».