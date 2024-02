Torino Juric: «Approccio giusto, è mancato il guizzo»

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo il pareggio ottenuto dai granata in casa contro la Salernitana

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Torino contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

APPROCCIO – «Siamo partiti molto bene, trovando spazi da sfruttare meglio, poi è diventata dura. Eravamo concentrati, sul pezzo ma è mancato quel guizzo in avanti».

FATICA A TROVARE LA PORTA – «Quando giochi a tre non è facile giocare spazi con squadre chiuse. Ha fatto una buona partita, non determinante come a Cagliari. Ho il rimpianto dei primi 10-15 dove abbiamo giocato benissimo ma non ne abbiamo approfittato».

BELLANOVA L’HA DEFINITO UN PADRE – «Penso che nella vita di allenatore di avere avuto sempre buoni rapporti con i giocatori. Abbiamo un ambiente bellissimo di lavoro e ci troviamo bene anche umanamente. E in queste situazioni i giocatori danno il loro meglio. Da 3-4 mesi la squadra ha una continuità e delle prestazioni importanti».