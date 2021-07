Torino, la carica di Izzo: «Lavoro tantissimo per andare al Mondiale»

Il difensore del Torino Armando Izzo punta a disputare una grande stagione per guadagnarsi il Mondiale con l’Italia

Armando Izzo, difensore del Torino, a Tuttosport

NAZIONALE – «Vorrei riprendermi la Nazionale. Ho tantissima voglia. Mi ha fatto male non esserci agli Europei, ma ora lavoro tantissimo per partecipare al prossimo Mondiale».

JURIC – «Conosco molto bene mister Juric, spero di fare bene e ripagare la sua fiducia. Juric e Gasperini sono due grandi allenatori, entrambi lavorano molto sull’intensità, sono simili in tutto e per tutto. Ripeto: con Giampaolo lo scorso anno non è stato facile adattarmi, ma oramai questo è il passato. Io guardo avanti».