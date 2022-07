Il Torino avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per Valentino Lazaro: Vagnati subito al lavoro dopo la lite con Juric

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata hanno chiuso per l’esterno in prestito con diritto di riscatto. Visite mediche fissate per sabato.